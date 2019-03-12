كالديرون يكشف سر رفض عودة مورينيو لريال مدريد

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (سكاي سبورتس)

كشف رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد السابق، سر إستبعاد عودة جوزيه مورينيو إلى تدريب الميرنغي بعد أن كان على صدارة قائمة المرشحين لتولي المهمة.

وأكد كالديرون في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية أن نجوم الفريق الكبار قد أعربوا عن رفضهم لفكرة عودة مورينيو لتدريب الفريق من جديد.

وقال كالديرون: ”قادة غرف خلع الملاعب رفضوا عودة مورينيو من جديد، لقد ترك النادي بمشاكل عديدة، عودته كانت ستسبب أزمات كبيرة في صفوف الفريق“.

وأضاف: ”أعتقد أن عودة مورينيو كانت ستعتبر خطوة إلى الخلف، كانت ستسبب العديد من المشاكل“.

وكانت إدارة النادي الملكي قد أعلنت، مساء أمس، إقالة الأرجنتيني سانتياغو سولاري من تدريب الفريق، وتعيين زين الدين زيدان مدربًا جديدًا بعقد يمتد حتى شهر يونيو من عام 2022.

وبذلك يعود زيدان إلى مقعد الإدارة الفنية في مهمة إنقاذ عاجلة بعد 9 أشهر فقط من قراره بالرحيل عن قلعة سانتياغو بيرنابيو.

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