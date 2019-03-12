تصريحات صلاح تُثير موجة من الإنتقادات.. واللاعب يرد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عبر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي عن غضبه الشديد بسبب الإنتقادات الحادة التي تعرض لها بعد تصريحاته المثيرة للجدل مساء أمس.

ونشر اللاعب تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها: ”مندهش جدًا من بعض الناس التي تنتظر أي خطأ أو كلام من أجل تفسيره على طريقتهم“.

وكان صلاح قد أدلى بتصريحات أثناء مؤتمر صحفي عقده مساء الأثنين، أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قال اللاعب أنه قد وصل لمكانة لم يسبقه إليها أي لاعب عربي أو إفريقي.

وقال اللاعب في تصريحاته: ”أتحمل الكثير من الضغوط نظرًا لأنني مصري عربي إفريقي، وقد وصلت إلى مكانة لم يصل إليها أحد من قبل“.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع تصريحات صلاح، وتباينت تعليقاتهم ما بين مؤيد ومعارض، وسخر بعضهم منها مذكرين صلاح بأن هناك نجوم أفارقة قد حققوا العديد من الإنجازات في أوروبا ونجحوا في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مثل الكاميروني صامويل إيتو، والعاجي ديديه دروغبا، إضافة إلي النجم الجزائري رابح مادجر.

ومن جهة أخرى دافع النجم المصري الدولي السابق أحمد حسام ”ميدو“ عن صلاح عبر سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر، وقال ميدو: ”أرجوكم لا تتصيدوا الأخطاء لمحمد صلاح، فليس عيبًا أن يرى الرجل نفسه أفضل لاعب مصري وعربي وإفريقي على مر التاريخ، بل ربما تكون هذه النقطه هي مصدر قوته.. صلاح لن يتكرر كثيرًا، استمتعوا به وافخروا أنه مصري“.

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