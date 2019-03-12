بعد عودة زيدان.. من الرابح ومن الخاسر؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (goal)

عاد الأسطورة زين الدين زيدان لقيادة النادي الملكي بعد سلسلة الهزائم والانتكاسات التي لحقته، ومع هذه العودة ازدادت التكهنات حول الرابحين والخاسرين داخل أروقة النادي سواء على صعيد اللاعبين أو الإدارة.

بالنسبة للخاسرين، وبحسب موقع "goal" فيأتي على رأسهم رئيس النادي فلورينتينو بيريز، والذي اعتاد أن يفرض قراره في مسألة اختيار اللاعبين ولكن زيدان عاد هذه المرة بشروطه والتي من بينها السيطرة التامة على اللاعبين وسوق الانتقالات.

ومن المؤكد أن النجم الويلزي غاريث بيل سيكون من الخاسرين، فهو كان فكر بالرحيل نهاية الموسم الماضي لأنه لم يُشارك كثيرًا، لكن استقالة زيدان جعلته يعدل عن قراره ويُواصل رحلته مع الريال، وقد توقع العديد أن يسطع نجمه بعد رحيل رونالدو لكنه خذل الجميع ولم يُقدم المستوى المطلوب، ويبدو أنه بدأ بحزم أمتعة الرحيل.

بالاضافة الى النجم الكولومبي خاميس رودريغز الذي كان يمني النفس بالعودة إلى الفريق الملكي بعد انتهاء فترة إعارته إلى بايرن ميونخ الألماني، ولكن الأمر اختلف الآن، لأن عودة زيدان تُغلق كل أبواب الريال أمام هداف مونديال البرازيل، والذي أصبح لزامًا عليه أن يجد فريقًا ثالثًا يلعب به حال رفض العملاق البافاري استمراره بين صفوفه للموسم القادم.

أما لناحية الرابحين، وبحسب موقع "goal" الرياضي، فإن أبرز الرابحين من عودة "زيزو" إلى المريغني هو الظهير الأيسر للفريق مارسيلو والذي فقد مكانه كلاعب أساسي في الفريق بعد أن تولى الأرجنتني سانتياغو سولاري دفة القيادة، إذ بات الأخير يفضل سيرجيو ريغليون الذي استطاع أن يقدم أدوارا دفاعية قوية على الجبهة اليسرى.

بالاضافة الى قائد الفريق سيرخيو راموس الذي كان خروجه شبه مؤكد بعد المشاكل الكبيرة التي عانى منها مؤخرا مع رئيس النادي، وبعد أنباء عن اشتراط المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رحليه حتى يقبل بتدريب الريال.

وكذلك ربما يكون لاعب خط الوسط إيسكو من الفائزين بعد أن بات مهملا على دكة الاحتياط مع سولاري، ولكن ذلك قد لا يكون مضمونا بشكل كبير ، خاصة وأنه كان يعاني بعض المشاكل مع زيدان في السابق.

وأخيرا، سيكون الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس سعيدا بعودة المدرب القديم الذي تألق معه وأحرز معه لقب أفضل حارس في أوروبا والعالم بعد تحقيق دوري أبطال أوروبا ثلاثة مرات على التوالي، ورجوع زيدان قد يساعده على العودة أساسيا بعد المستوى المتذبذب للحارس البلجيكي كورتوا أو على الأقل أن يحصل على فرص متساوية، خاصة وأن زيدان يتقن فن المداورة بين اللاعبين.

مصدر الصورة: palsawa

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