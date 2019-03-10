مدرب ليفربول مستاء.."لماذا نلعب يوم الأحد دائما"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (التلغراف)

شكا مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، من أن فريقه لن يحظى بالوقت الكافي للراحة كالعادة بسبب برنامج جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يقول بأنه يختار لليفربول يوم الأحد دائماً.

ويخوض "الريدز"، اليوم، مباراة أمام بيرنلي في الأسبوع الـ30 من البريمرليغ، وبعدها بـ72 ساعة سيواجه بايرن ميونيخ الألماني في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويعتقد كلوب أن الاختيار يتحكم به "مطالب التلفزيون" ووصف الجدول الذي وصفه بـ "الغريب ".

وقال المدرب الألماني "بطبيعة الحال، هناك فرق بين اللعب السبت واللعب الأحد.. لو لعبنا السبت سنستغل صباح الأحد للراحة، على أن نعود لحصة تدريبية صغيرة يوم الاثنين، ثم الثلاثاء حصة تدريبية حقيقية، والأربعاء سنلعب المباراة".

وتابع "أما الآن فسنلعب الأحد، وسنخصص الاثنين للراحة، والثلاثاء سنخوض تدريبات عادية.. أنت عادة تتدرب في ملعب المباراة، وبالتالي فالخيارات أمامك محدودة".

وفي النهاية أكد أنه لا يبحث عن الأعذار، على الرغم من هبوط مستوى فريقه مؤخراً .

اقرأ أيضاً :

إشارة "غير لائقة" من مورينيو لبيريز تمنعه من تدريب الميرنغي

غوارديولا يوضح حقيقة اتفاقه مع يوفنتوس