إشارة "غير لائقة" من مورينيو لبيريز تمنعه من تدريب الميرنغي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (صحيفة ماركا)

يبدو أن تصرفات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو القديمة قد تحول بينه وبين عودته لتولي القيادة الفنية لفريق ريال مدريد الإسباني وفقًا لتقارير صحفية إسبانية.

فعلى الرغم من ارتفاع أسهم المدرب البرتغالي في العودة إلى مدريد في ظل بحث النادي الملكي عن مدرب جديد بعد النتائج الكارثية التي عانى منها خلال الفترة الأخيرة، أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن تصرفًا مشينًا قد قام به مورينيو في السابق قد يحول بينه وبين قلعة سانتياغو بيرنابيو.

وذكرت الصحيفة أن العلاقة بين مورينيو وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي كانت قد مرت بمراحل متباينة خلال الفترة السابقة ومنذ رحيل المدرب البرتغالي عن تدريب الفريق في عام 2013.

وأضافت الصحيفة أن العلاقة بينهما كانت قد تحسنت بشكل ملحوظ، خاصة عندما أرسل مورينيو رسالة نصية إلى بيريز قبل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا والتي جمعت ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي في كارديف في صيف 2017، حيث تمنى مورينيو التوفيق لفريقه القديم وأكد انتظاره لمواجهته في بطولة السوبر الأوروبي، حيث كان المدرب البرتغالي قد توج لتوه ببطولة الدوري الأوروبي رفقة مانشستر يونايتد الإنكليزي.

ولكن قبل مواجهة السوبر الأوروبي تقابل الفريقان في معسكر تدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية، وقام مورينيو بتوجيه إشارة غير لائقة إلى بيريز، وهو ما أثار غضب بيريز وأدى إلى انهيار العلاقة بينهما مرة أخرى.

وأضافت الصحيفة أن العلاقة بين الرجلين كانت قد تأزمت خلال تلك الفترة بسبب رغبة مورينيو في ضم اللاعب الويلزي غاريث بيل إلى صفوف مانشستر يونايتد، وهو ما قابلته إدارة ريال مدريد بالرفض.

ويعد جوزيه مورينيو هو المرشح الأبرز لتولي قيادة النادي الملكي خلال الموسم المقبل بالإضافة إلي الفرنسي زين الدين زيدان وفقًا لتقارير صحفية إسبانية.

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