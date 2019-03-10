غوارديولا يوضح حقيقة اتفاقه مع يوفنتوس

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (سكاي سبورتس)

نفى المدرب الإسباني بيب غوارديولا الأنباء التي ترددت بشأن إتفاقه مع إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

تصريحات غوارديولا جاءت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي وواتفورد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من البريميرليغ، والتي حسمها مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال غوارديولا: ”لست أفهم لماذا عندما يكتب أحد الأشخاص أي شئ على موقع تويتر يتم نشر ما كتبه في الصحف من دون التأكد من صحة تلك الأخبار“.

وأضاف: ”ما زال لدي عامين في عقدي مع السيتي ولن أغادر الفريق إلا إذا قررت إدارة النادي إقالتي، أشعر بأسف شديد تجاه ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس، فهو صديقي، لست أدري لماذا لا يتأكدون مني أو من وكيلي أو من يوفنتوس قبل نشر تلك الأخبار“.

وكانت تقارير صحفية قد انتشرت خلال اليومين الماضيين توصل غوارديولا إلى اتفاق من أجل تدريب السيدة العجوز خلال الموسم المقبل.

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