ريال مدريد يستعيد توازنه بالفوز على بلد الوليد في الليغا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصار وذلك عقب تغلبه على مضيفه بلد الوليد في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني برباعية مقابل هدف.



ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 51 في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن أتليتكو مدريد الوصيف و12 نقطة عن برشلونة المتصدر.

أصحاب الأرض تقدموا بهدف أنور محمد في الدقيقة 29، ولكن انتفض الريال، ليسجل 4 أهداف دفعة واحدة عن طريق فاران في الدقيقة (34)، وكريم بنزيما (هدفين) في الدقيقتين (51 و59)، ومودريتش في الدقيقة (85).

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