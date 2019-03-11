مشاجرة بين راموس ومارسيلو في تدريبات ريال مدريد

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة ماركا)

يبدو أن الأزمات ما زالت تتصاعد داخل أروقة النادي الملكي بعد سلسلة النتائج السيئة التي مر بها الفريق مؤخرًا.

صحيفة ”ماركا“ الإسبانية كشفت في تقرير لها عن آخر أزمات لاعبي الميرنغي، حيث أشارت إلى نشوب مشادة حادة بين سيرجيو راموس قائد الفريق والظهير البرازيلي مارسيلو.

وأضافت الصحيفة أن سبب المشادة كان احتفال مارسيلو بالفوز في المباراة المصغرة في تدريبات اللاعبين، وهو ما استفز راموس الذي كان في الفريق الآخر، ليقوم بتوبيخ مارسيلو بحدة.

ودافع مارسيلو عن نفسه بقوله أنه عادة ما يحتفل بهذه الطريقة في التدريبات، وقام اللاعبون بإحتواء الموقف بينهما قبل أن يتطور إلى اشتباك، بحسب الصحيفة الإسبانية.

ويعيش ريال مدريد فترة عصيبة بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام الهولندي، إضافة إلى خروجه من منافسات كأس ملك إسبانيا وابتعاده عن صدارة الليغا.



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