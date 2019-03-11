رونالدو يرفع راية التحدي: سنتجاوز عقبة أتلتيكو مدريد

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (قناة يوفنتوس)

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي أن فريقه قادر على العودة وتعويض خسارة مباراة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد، عندما يتواجه الفريقان مساء الثلاثاء في تورينو.

وأدلى اللاعب تصريحات خاصة لقناة نادي يوفنتوس، حيث قال: ”لدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على تقديم مباراة رائعة على أرض الملعب وفي المدرجات أيضًا“.

وأضاف رونالدو: "أتلتيكو فريق قوي جدًا، فهو يدافع بطريقة صلبة للغاية، ويجيد الهجمات المرتدة وينفذها بمهارة كبيرة، ولكننا سنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز بالمباراة وحجز بطاقة التأهل“.

كما طالب رونالدو جماهير البيانكونيري بدعم الجماهير وعدم التوقف عن التشجيع خلال المواجهة المرتقبة في تورينو، مؤكدًا على فرصة فريقه الكبيرة في تحقيق الفوز.

وكان رونالدو قد سجل 22 هدفًا في شباك الأتلتي عندما كان لاعبًا في ريال مدريد، منهم 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا، و6 أهداف في كأس ملك إسبانيا، إضافة إلي 12 هدف في الليغا.



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