أرسنال يتغلب على مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تغلب نادي أرسنال الانكليزي على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت بينهما الأحد على ملعب الامارات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحملت ثنائية أصحاب الأرض توقيع كل من غرانيت تشاكا (12) والغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (ضربة جزاء في الدقيقة 69).

ودخل مان يونايتد إلى اللقاء وهو لم يذق طعم الهزيمة في 12 مباراة خاضها في البريميرليغ منذ وصول سولسكاير خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو حيث فاز بـ10 مبارياته وتعادل في اثنتين منذ هزيمته الأخيرة بقيادة مورينيو ضد ليفربول 1-3 في 16 ديسمبر الماضي.

لكن فريق "الشياطين الحمر" خرج من "استاد الإمارات" مع خيبة الهزيمة التي كانت بمثابة الثأر لأرسنال كونه خرج على يد غريمه من الدور الرابع لمسابقة الكأس بالخسارة أمامه على هذا الملعب 1-3.



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