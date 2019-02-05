جثة في حطام طائرة اللاعب الأرجنتيني سالا.. ما آخر الأدلة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحف )

بعد أيام من البحث عثرت شعبة التحقيق في الحوادث الجوية في بريطانيا الاثنين على جثة داخل حطام الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا مهاجم فريق كارديف سيتي ، والطيار ديفيد إبوتسون، والتي فقدت فوق القنال الإنجليزي في 21 يناير الماضي.

وكان أعلن الأحد العثور على حطام الطائرة شمالي جيرنزي، ولم يتم الكشف عما إذا كان قد جرى تحديد هوية الجثة.

وبعد الإعلان عن إيقاف عمليات البحث الرسمية عن اللاعب في 24 من يناير الماضي، تم جمع 260 ألف جنية إسترليني (340 ألف دولار) لتمويل عملية البحث الخاصة.

وكانت الطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني سالا /28 عاما/ إلى ويلز قادما من فرنسا، بعد توقيعه عقود الانضمام إلى صفوف كارديف سيتي، قد اختفت من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الإنجليزي.

وذكرت تقارير إخبارية أن سالا بعث رسالة عبر تطبيق "واتساب" أشار خلالها إلى أنه يشعر بالخوف قبل اختفاء الطائرة، موضحا أنه كان يشعر بـ"ذعر بالغ".

وكان كارديف سيتي قد تعاقد مع سالا من فريق نانت الفرنسي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار)، في صفقة قياسية لنادي كارديف الويلزي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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