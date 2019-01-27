حملة تبرعات لاستئناف البحث عن سالا تجمع نحو 200 ألف يورو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيغة مترو البريطانية )

بعد إعلان السلطات البريطانية إيقاف البحث عن اللاعب الأرجنتيني المفقود إيميليانو سالا، الذي سقطت طائرته ، جمعت حملة إلكترونية على الإنترنت قرابة 200 ألف يورو، لتمويل استئناف البحث عنه.

وكيل أعمال اللاعب ميسا ندياي دشن، حملة إلكترونية لجمع التبرعات، شارك فيها أكثر من 1700 شخص، وصل مجموع تبرعاتهم لنحو 200 ألف يورو حتى الآن، والهدف هو الوصول لـ300 ألف يورو، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

ومن ناحية أخرى، أشار موقع "كالتشيو ميركاتو" إلى أن نجم تشلسي الإنجليزي نجولو كانتي، أكد أنه يريد أن يساهم بتمويل عملية البحث عن سالا.

وسبق للنجم الفرنسي اللعب بجوار سالا في نادي كايان الفرنسي قبل أعوام، قبل انتقال كانتي للدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتم بعد إعلان وفاة سالا، بشكل رسمي، إلا أن التقارير ترجح أنه فارق الحياة بعدما غرق في البحر.

وكانت السلطات البحرية الفرنسية أعلنت الأسبوع الماضي،إن طائرة خفيفة اختفت من على شاشات الرادار فوق بحر المانش الإنجليزي، تحمل على متنها إيميليانو سالا وطيار.

وعلقت السلطات عملية البحث عن الطائرة، الخميس الماضي، بعد أن أعلن المنقذون إنه لا توجد تقريبا أي فرص للعثور على سالا والطيار حيين، إثر اختفاء الطائرة، الاثنين الماضي.

وحملت الحملة الإنسانية الإلكترونية عبارة "لا توقفوا البحث عن إيميليانو

وكتب أحد الأشخاص الذين تبرعوا بمبلغ 20 يورو: "لو أن هناك أملا بسيطا، ساتبرع بهذه الـ20 يورو لاستكمال البحث. أنت في قلبي وأريد مساعدة عائلتك في البحث".



اقرأ أيضاً :

ميسي يطالب باستمرار البحث عن سالا

الشرطة توقف رسمياً البحث عن طائرة اللاعب الأرجنتيني سالا