الشرطة توقف رسمياً البحث عن طائرة اللاعب الأرجنتيني سالا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

أعلنت شرطة غرينسي رسميًا، إيقاف البحث عن الطائرة التي تقل الأرجنتيني إيمليانو سالا، النجم المنتقل حديثًا لفريق كارديف سيتي الإنجليزي، بشكل نهائي، مؤكدة أن فرصة نجاته “صعبة للغاية”.كما أكدت الشرطة إبلاغ عائلة اللاعب عن قرار إيقاف البحث عنه بشكل نهائي، مؤكدة وقوفها معهم في هذه الأوقات العصيبة.

وقال المسؤول عن البحث: “بالرغم من مرور 24 ساعة من البحث المتواصل، 80 ساعة من الطيران بثلاث طائرات و5 هيلكوبترات والعديد من السفن والقوارب بمساحة تقريبًا 4400 متر مربع لأكثر من مرة.. لم نتمكن من الوصول لأي أثر للطائرة، الطيار، أو الراكب”.

واختفت الطائرة “بايبر بي -46 ماليبو” الخفيفة من على شاشات الرادار، وهي في طريقها من نانت في فرنسا إلى كارديف في إنجلترا.وعثر عمال إنقاذ على حطام الطائرة، فيما لم يتم بعد العثور على جثة سالا، في وقت قالت تقارير إعلامية إنه من غير المرجح أن ينجو اللاعب الأرجنتيني من الموت.

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