استياءٌ من محمد صلاح.. فشلٌ أمام 8 فرق في تسجيل الأهداف

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لم ينجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل أي هدفٍ في مرمى مانشستر يونايتد، وذلك خلال مبارة خاضها ضمن فريقه "ليفربول"، الأحد الماضي، على أرض ملعب الأولد ترافورد.

الامرُ هذا عرّض صلاح لانتقادات كثيرة، خصوصاً أنّ العديد من الخبراء وصفوا أداء صلاح بـ"السيئ" على المستوى الفني، إلى جانب فشله في تسجيل أو صناعة أي هدف، فضلاً عن إخراجه من الملعب في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وفعلياً، فإنّ اللقاء الأخير هو الرابع بالنسبة لصلاح في وجه مانشستر يونايتد، وفي جميعها لم يسجل صلاح أي هدف.

وكان موقع "هو سكورد" العالمي المتخصص بالأرقام والإحصاءات، كشف عن تقييم محمد صلاح والذي بلغ 6/10 فقط، ما يعني أنّ المستوى سيء جيداً.

كلوب: صلاح لم يظهر بالشكل المطلوب

ما حصل خلال المباراة بالنسبة لصلاح، توقّف عنده المدير الفني لنادي ليفربول يورغن كلوب، الذي اعتبر أنّ "النجم المصري لم يظهر بالشكل المطلوب والمعتاد خلال مواجهة مانشستر سيتي"، وقال في مؤتمر صحافي عقب المباراة: "رغم ذلك، أنا موجود من أجل مساعدة اللاعبين للظهور بأفضل شكلٍ ممكن. لا أعلم لماذا لم يلعب صلاح جيداً، ولكن لست هنا لأكون مخيباً الآمال".

وأضاف: "بالتأكيد اللاعبين يريدون أن يظهروا في أفضل شكل، ولكن أحياناً لا يحدث ذلك. ومع هذا، فإنني لست مهتماً لما حدث في مباراة اليوم كثيراً، أفكر الآن في مواجهة أمام بايرن ميونخ، يوم الأربعاء المقبل".

المدير الفني لـ"يونايتد" يعلق

بدوره، اعتبر المدير الفني لـ "مانشستر يونايتد" أولي غونار سولسكاير، أنه "عندما احتاج ليفربول للتسجيل، قاموا بإخراج محمد صلاح من الملعب في الدقيقة 79"، وقال: "إن ذلك يثبت الأداء الجيد الذي قدمه لوك شاو في المباراة، كما إنني لا أتذكر أي فرص لليفربول على الإطلاق".

صلاح يفشل أمام 8 فرق في تسجيل الأهداف

إلى جانب ذلك، فإنّ مسألة عدم نجاح محمد صلاح في تسجيل الأهداف لم تقتصر فقط على المباريات التي خاضها ضد مانشستر يونايتد. فبحسب موقع "سبورت 360"، فإنّ صلاح لم يحرز أي أهداف أمام الفرق التالية في هذا الموسم: مانشستر سيتي - تشيلسي - توتنهام - أرسنال - إيفرتون - باريس سان جيرمان - بايرن ميونخ.

مصدر الصورة: Ghanasoccernet

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