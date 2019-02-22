عقوبات بالجملة على تشيلسي الإنكليزي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا بمعاقبة تشيلسي , بمنعه من إبرام أي تعاقدات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين.



وبجانب الإيقاف عن التعاقدات، فقد تم تغريم الفريق اللندني مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني , على خلفية مخالفته قواعد الفيفا في التعاقد مع لاعبين قـُصر، مع منح الفريق مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعه.

وبذلك لن يحق لتشيلسي إبرام أي تعاقدات جديدة قبل فترة الانتقالات الصيفية للموسم بعد المقبل 2020/2021.

وأثبتت تحقيقات الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي استمرت لثلاث سنوات، وجود مخالفات في عقود نادي تشيلسي مع 29 لاعبا تقل أعمارهم عن 18 عاما في مخالفة للبند رقم (19) من قواعد الفيفا، من بينهم عقد بيرتراند تراوري اللاعب البوركينابي في عام 2013 والذي يلعب حاليا لنادي ليون الفرنسي.

وحسب BBC، فيحق لتشيلسي الاستئناف على العقوبة خلال ثلاثة أيام، مع منحه 90 يوما قبل إعلان القرار النهائي وتفعيل العقوبة، وسيحق للنادي بيع لاعبيه وفسخ العقود لكن لا يحق له ضم لاعبين جدد، ولا يشمل القرار فريق السيدات في النادي أو فريق الصالات.

وخلال فترة الـ90 يوما حال استئناف النادي، يحق لهم إبرام تعاقدات جديدة قبل إعلان القرار النهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم.



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