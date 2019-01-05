سولسكاير يحسم أمر بقائه مع مانشستر يونايتد

أخبار الآن | مانشستر - إنكلترا - (وكالات)

وَضع النرويجي أولي غونار سولس كاير ، مدرب مانشستر يونايتد المؤقت ، حداً للجدل المثار حول مصيره مع "الشياطين الحمر".

وأكد "خليفة مورينيو" أن لا محادثات في الوقت الحالي مع إدارة النادي الإنجليزي بشأن إمكانية تثبيته في منصبه مدربا للفريق في نهاية الموسم الحالي، على الرغم من البداية المثالية التي حققها رفاق بوغبا منذ توليه الإدارة الفنية للفريق.

واستلم سولسكاير بشكل مؤقت تدريب "الشياطين الحمر" في 19 ديسمبر الماضي خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، ونجح الفريق بإشرافه في تحقيق أربعة انتصارات تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعرب المدرب النرويجي بعد الفوز على نيوكاسل 2-صفر الأربعاء الماضي، عن رغبته في الاستمرار إلى ما بعد نهاية الموسم عندما تنتهي فترة إعارته من ناديه النرويجي مولده، لكنه كشف الجمعة، بأنه لم يتحدث إلى المدير التنفيذي في النادي إد وودورد عن هذا الأمر.

وقال في هذا الصدد "لا زال الوقت مبكرا. عندما جئت إلى هنا، كانوا (المسؤولون في النادي) منفتحين وصادقين. لديهم إجراء للبحث عن المدرب المقبل، لكن كلما استمريت في منصبي كلما استمتعت به".

ونقلت "فرانس برس" عن سولسكاير "في اليوم الذي سيعلنون هوية المدرب المقبل، إذا كان الأمر يتعلق بي أو بشخص آخر، سأتمنى لهم حظا سعيدا".

واعترف أنه لكونه مدربا مؤقتا، فإن كلمته محدودة في ما يتعلق بسوق الانتقالات الشتوية على مدى الشهر الحالي، لكنه أشار إلى أنه سعيد بالمجموعة التي يملكها ولا حاجة طارئة لإضافات أخرى، مضيفا "يملك النادي خطة على الأرجح.. لقد تم التخطيط لهذه الانتقالات منذ الصيف والعام الماضي".

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