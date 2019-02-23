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ميسي يتألق ويقود برشلونة للفوز على إشبيلية 

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

 

حقق فريق برشلونة فوزا مثيرا على مضيفه فريق إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، في قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده للنقطة 57 ليعززبذلك صدارة الدوري الإسباني، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه , فريق أتلتيكو مدريد الوصيف ب47 نقطة، بينما توقف رصيد إشبيلية عند 37 نقطة في المركز الخامس.

افتتح خيسوس نافاس التهديف لفريق إشبيلية في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعد انفراده بمرمى برشلونة، ليضعها على يمين الحارس تير شتيغن.

ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 26، من تصويبة رائعة، سددها مباشرة من عرضية الكرواتي إيفان راكيتيتش.

ونجح المدافع الأرجنتيني ميركادو في تسجيل هدف التقدم للفريق الأندلسي في الدقيقة 42 من زمن اللقاء، بعد متابعته لعرضية بابلو سارابيا، لينتهي الشوط الأول بتقدم إشبيلية 2 – 1.

وفي الشوط الثاني عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 67 من زمن المباراة، بتسديدة رائعة فشل حارس إشبيلية في التصدي لها.

وخطف ميسي الفوز للبارسا بتسجيله الهدف الثالث "هاتريك" في الدقيقة 85 من زمن المباراة، بعدما تهيأت الكرة أمامه داخل منطقة جزاء إشبيلية، ويضعها من فوق الحارس بطريقة رائعة. 

واختتم لويس سواريز رباعية برشلونة في الدقيقة 94 من زمن المباراة، بعد تلقيه تمريرة من النجم ميسي، انفرد على إثرها بالمرمى ووضعها "لوب" من فوق حارس إشبيلية.

 

 

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#رياضة #الدوري الإسباني #برشلونة #ميسي #إشبيلية

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