خلال 10 سنوات .. اليكم 11 لاعباً صنعوا التاريخ في ليفربول !
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ما لا يعرفه البعض هو أنالعديد من وجوه الكرة العالمية مروا بنادي لفربول ولعبوا في صفوفه ، هنا جمعنا لكم بحسب موقع رياضة.كوم بعض أهم وأفضل لاعبي ليفروبل خلال ال10 سنوات الماضية
11-حارس المرمى البرازيلي Alisson Becker اليسون بيكر
10-الكساندر ارنولد Trent Alexander-Arnold
9- الانجليزي جيمي كاراجر Jamie Carragher
8- الهولندي فان دايك Virgil van Dijk
7-الاسكنتلندي اندرو روبرتسون Andrew Robertson
6- الانجليزي ستيفن جيرارد Steven Gerrard
5-اللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانوJavier Mascherano
4- الأسباني تشابي الونسوXabi Alonso
3- الأورغواني لويس سواريز Luis Suárez
2- الأسبتني فيرناندو توريس Fernando Torres
1 - المصري محمد صلاح mohamed salah
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