عاجل

خلال 10 سنوات .. اليكم 11 لاعباً صنعوا التاريخ في ليفربول !

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة( @ReyadaCom )  

ما لا يعرفه البعض هو أنالعديد من وجوه الكرة العالمية مروا بنادي لفربول ولعبوا في صفوفه ، هنا جمعنا لكم بحسب موقع رياضة.كوم بعض أهم وأفضل لاعبي ليفروبل خلال ال10 سنوات الماضية 

11-حارس المرمى البرازيلي Alisson Becker اليسون بيكر

10-الكساندر ارنولد Trent Alexander-Arnold

9- الانجليزي جيمي كاراجر Jamie Carragher

8- الهولندي فان دايك Virgil van Dijk

7-الاسكنتلندي اندرو روبرتسون Andrew Robertson

6-   الانجليزي ستيفن جيرارد  Steven Gerrard

5-اللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانوJavier Mascherano  

4- الأسباني تشابي الونسوXabi Alonso

3- الأورغواني لويس سواريز Luis Suárez

2- الأسبتني فيرناندو توريس Fernando Torres

1 - المصري محمد صلاح mohamed salah 

اقرأ أيضاً  : 

الاتحاد الإنكليزي يفرض عقوبة على يورغن كلوب

تركي آل الشيخ يعلن بيع فريق بيراميدز

#ليفربول #سواريز #محمد صلاح #الدوري الانجليزي

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المزيد من الصور

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...