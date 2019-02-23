خلال 10 سنوات .. اليكم 11 لاعباً صنعوا التاريخ في ليفربول !

بعد أن حلّ الرئيس السوداني، عمر البشير مساء الجمعة، الحكومة وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، أفادت مصادر صحافية أن الأمن نفذ حملة اعتقالات ليلية.

...

بعد اختفائها لأكثر من قرن، عادت نحلة "والاس" العملاقة، وهي أضخم نحلة في العالم، إلى الظهور، الأمر الذي قد يعيد النظر في المراجع العلمية التي تحدثت عن انقراضها.