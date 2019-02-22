الاتحاد الإنجليزي يفرض عقوبة على يورغن كلوب

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عاقبت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مدرب فريق ليفربول الانجليزي يورغن كلوب بغرامة مالية بلغت 45 الف جنيه إسترليني على اثر تصريحاته ضد حكم مباراة فريقه امام وست هام يونايتد في البريميرليغ .

و كان كلوب قد شن هجوما على الحكم كيفين فريندز الذي ادار اللقاء الذي عرف التعادل بين الفريقين بهدف لمثله في الرابع من فبراير الماضي .

و قال كلوب في تصريحات عقب اللقاء ان قرارات الحكم في الشوط الثاني من اللقاء كانت ضد فريقه نظرا لعدم صحة الهدف الذي احتسبه لصالح فريقه في الشوط الأول و علمه بالوقوع في خطأ باحتساب الهدف الذي كان من تسلل واضح .

و اكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية ان الاتحاد الإنجليزي قرر تغريم المدرب بدفع المبلغ المطلوب .

و يتقاسم ليفربول صدارة جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي مع لعبه مباراة اقل من كتيبة الاسباني بيب جوارديولا .

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