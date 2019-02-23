تركي آل الشيخ يعلن بيع فريق بيراميدز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن نادي بيراميدز الذي يشارك في الدوري المصري الممتاز، نقل ملكيته من رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وقال النادي في بيان، نشره آل الشيخ على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إنه قرر "تصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق" تركي آل الشيخ.

وتابع البيان: "أعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسعادة الأستاذ سالم الشامسي مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية في النادي".

يأتي هذا القرار بعد أزمة مباراة فريق بيراميدز مع الأهلي المصري والمتعلقة بترتيب جدول المباريات للفريقين.

والخميس، أعلن مجلس إدارة الأهلي رفضه التام لاستبدال أي مباراة للفريق في مسابقة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس "استجابة لضغوط أي طرف".

وطالب الأهلي "اتحاد الكرة الذي أعد جدول الدوري بنفسه، بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية"، في إشارة إلى استبدال موعد مباراة الفريق أمام بيراميدز في الدوري بمواجهة أخرى في الكأس، بتاريخ 28 فبراير الجاري.

كما قرر "التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون استبعاد اللجوء إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية".

ورد الاتحاد المحلي مخاطبا أندية الدوري بالتأكيد على عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجبها المشاركة في بطولات الأندية الأفريقية.

المزيد: