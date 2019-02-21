برشلونة يضع شرطاً وحيداً لضم نجم سان جرمان

أخبار الآن | برشلونة - إسبانيا - (وكالات)

طلبت إدارة نادي برشلونة من اللاعب الفرنسي أدريان رابيو تخفيض مطالبه المادية لإتمام صفقة انتقاله المحتملة في الميركاتو الصيفي المقبل، وفقاً لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،

وعبر البرسا عن اهتمامه برابيو، في شهر ديسمبر الماضي، إلا أنه واجه اتهامات بمحاولة التقرب من اللاعب "بطريقة غير قانونية".

لكن النادي نفى هذه الاتهامات، مشددا على أنه لم يخرق أيا من القوانين الناظمة للانتقالات بين الأندية.

وسينتهي عقد رابيو مع الفريق الباريسي في نهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه سينتقل إلى فريقه الجديد في صفقة حرة.

وقال أحد أعضاء إدارة برشلونة إن الفريق سيعيد فتح باب المفاوضات مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في في حال "خفض مطالبه المادية"، مضيفا: "أدريان أبدى في وقت سابق رغبته في الانتقال إلى كامب نو الصيف المقبل".

وسبق لأدريان رابيو أن كشف لمسؤولي فريق العاصمة الفرنسية أنه يرفض تمديد عقده مع النادي.

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