التعادل يخيم على مواجهات دوري أبطال أوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

خيم التعادل من دون أهداف على مباراة القمة بين ليفربول الإنجليزي وضيفه بايرن ميونيخ الألماني ضمن دور ال16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

وبذلك تبقى بطاقة التأهل لربع النهائي معلقة، حتى مباراة الإياب التي ستقام يوم 13 مارس المقبل، في ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ.

كما انتهت المواجهة الثانية بذات النتيجة بالتعادل من دون اهداف بين ليون الفرنسي وضيفه برشلونة الإسباني ليتأجل الحسم في المواجهتين إلى الإياب.

ويحتضن ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني لقاء العودة، والمقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 13 مارس المقبل.

إقرأ أيضا:

عقبة واحدة تعترض طريق زيدان نحو الدوري الإنكليزي.. ما السر؟