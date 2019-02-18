عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

برشلونة يهزم ريال مدريد بكرة السلة

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا - (وكالات)

توج فريق برشلونة الإسباني بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة بعد أن تفوق على غريمه التقليدي ريال مدريد بفارق نقطة واحدة (94-93) في مواجهة كلاسيكو نهائية مثيرة جمعتهما الأحد. 

ورفع برشلونة بهذا حصيلته من بطولة الكأس إلى 25 لقبا، ليأتي في المرتبة الثانية خلف الريال صاحب الـ27 لقب، والفائز بآخر لقب قبل عامين.

وكان برشلونة تأهل لنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على منافسه إيبروستار تنيريفي في مباراة الدور قبل النهائي بنتيجة 92 –86، بينما ريال مدريد كان قد فاز على فريق سيغوروس جوفينتوت في نصف النهائي بنتيجة 93 – 81.

وبهذا الفوز حافظ برشلونة على لقب كأس الملك في كرة السلة للعام الثاني على التوالي، عندما فاز على الفريق الملكي أيضا وبسيناريو مشابه (92-90).

 

اقرأ أيضا:
فريق عربي وحيد ضمن قائمة أفضل نادي في العالم 

ليست شائعة.. صلاح إلى يوفنتوس قريباً بصفقة خرافية!

#رياضة #برشلونة #ريال مدريد #كرة السلة

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...