ليست شائعة.. صلاح إلى يوفنتوس قريباً بصفقة خرافية!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تواردت الأنباء مؤخراً حول انتقال ممكن للاعب ليفربول المصري محمد صلاح إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي ، لكن يبدو أن هذه التكهنات ستخرج عن دائرة الشائعات ، لتكون أقرب للخبر الواقعي .

فبعد أن كشف موقع "كوت أوف سايد"، الاثنين الماضي، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي، لاحضار حمد صلاح من ليفربول، إلى صفوف الفريق.

وقال المصدر إن رونالدو و"كبار" النادي منحوا إدارة يوفنتوس الموافقة من أجل الشروع في التفاوض مع ليفربول وصلاح، البالغ من العمر 26 عاما.

وتابع أن "صفقة صلاح لن تكون عادية، فقد تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو في حال وافق اللاعب على ارتداء قميص السيدة العجوز".

وبالتابي ستجعل تلك الصفقة، إن تمت، من صلاح اللاعب الثاني الأغلى في التاريخ بعد البرازيلي نيمار المنتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان مقابل نحو 222 مليون يورو ، وقبل الفرنسي كيليان مبابي المنتقل إلى سان جرمان من موناكو مقابل 182 مليون يورو.



ونقل موقع "سكاي نيوز" أن مسؤولي يوفنتوس "جادون" تماما بشأن استقدام "صلاح" إلى تورينو، وأنهم ينوون أيضا الاستغناء عن نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل تدعيم أوراقهم التفاوضية، وفي محاولة لإغراء ليفربول بإطلاق صلاح.

وفيما لم يكشف صلاح عن رغبته في الرحيل عن "أنفيلد"، فإن مستقبل ديبالا مع "السيدة العجوز" يبدو موضوعا أكثر حساسية بكثير، وسط أنباء عدة عن رحيل وشيك للاعب غير السعيد في يوفنتوس.

الترتيب نفسه كشفت عنه صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية الشهيرة التي أضافت تفاصيل أخرى، مشيرة إلى أن عرض التبادل بين ديبالا وصلاح سيشمل أيضا أن يدفع يوفنتوس مبلغ يقترب من 50 مليون يورو لليفربول من أجل إتمام الصفقة.



لكن موقع "ليفربول إيكو" القريب من كواليس "الريدز" تصدى بطريقة غريبة وشديد اللهجة للرد، الخميس، على تلك الأنباء.

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