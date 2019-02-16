يوفنتوس يهزم فروسينوني بثلاثية نظيفة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

فاز فريق يوفنتوس على ضيفه فروسينوني 3 -0 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف يوفنتوس بوالو ديبالا وليوناردو بونوتشي وكريستيانو رونالدو في الدقائق السادسة و17 و63 على الترتيب.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة ليعزز صدارته لجدول الترتيب، وتوقف رصيد فروسينوني عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وحافظ يوفنتوس على سجله خاليا من الهزائم في الدوري حتى الآن مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في ثلاث مباريات، فيما تلقى فروسينوني هزيمته الرابعة عشر هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في سبع.

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