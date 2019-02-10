توتنهام يتغلب على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تغلب توتنهام هوتسبر على ضيفه ليستر سيتي 3-1، وعزز مركزه الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة كان لحارس مرماه الدولي الفرنسي هوغو لوريس دور حاسم في نتيجتها.

وتمكن لوريس، قائد المنتخب الفرنسي المتوج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، من الدفاع عن شباكه في مواجهة محاولات متكررة من ليستر، أبرزها ركلة جزاء في الشوط الثاني للمهاجم جيمي فاردي.

وأكمل الكولومبي دافينسون سانشيز والدنماركي كريستيان إريكسن والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، مهام لوريس، بتسجيل الأهداف الثلاثة في الدقائق 33 و63 و90+1 تواليا، بينما سجل فاردي لليستر (76).

ورفع توتنهام بفوزه الرابع تواليا والخامس في آخر 6 مباريات، رصيده في المركز الثالث الى 60 نقطة، وحافظ على موقعه كمنافس محتمل على اللقب خلف ليفربول المتصدر (65 نقطة) ومانشستر سيتي (62 نقطة) حامل اللقب، والذي يستضيف تشلسي الخامس (50 نقطة).

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