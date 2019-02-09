يويفا يطلق منصته الخاصة للبث المباشر

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم Uefa اقتراب إطلاق منصته الخاصة للبث المباشر عبر الإنترنت بنظام OTT لعشاق كرة القدم، وهو ما سيُمثل تحولاً كبيراً في بث اللعبة.

ويقف ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي Uefa الذي أُعيد انتخابه الخميس لمدة أربع سنوات مقبلة، وراء مُقترح إنشاء خدمة البث حول العالم ،

ووفقاً لصحيفة "إندبندنت" فإن هذه المنصة ستكون متاحة فقط خارج أوروبا وأمريكا الشمالية بعد إطلاقها، مع احتمال عدم توفّر بث بطولة دوري أبطال أوروبا حتى عام 2021 نظراً للعقود الحالية الموقّعة مع شبكات بث حول العالم.

لكن هذه الخطوة الجريئة تثير تساؤلات حول ما إذا كانت الاتحادات الأخرى ستحاول هي الأخرى امتلاك خدمات بث خاصة بها بالطريقة التي تعمل بها العديد من البطولات الرياضية الأميركية، وعلى سبيل المثال فإن الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية يُبث من خلال تطبيق "Game Pass".

ويستهدف "تلفزيون يويفا" خلال أيامه الأولى الأقاليم ذات النمو العالي، ومن المُرجّح أن تُبث من خلاله بطولات أوروبية ثانوية.

ومع وجود منافسة قاريّة ثالثة مقبلة عام 2021، ومع وجود عدد من البطولات المحلية الأوروبية التي لم تعد تُبث عبر شبكات عالمية، أصبح المجال مفتوحاً أمام "يويفا" لتقديم خدمته للبث إلى المستخدمين مباشرة بدون وسطاء.

وسيتم إطلاق منصة "يويفا" للبث المباشر خلال موسم 2019- 2020.



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