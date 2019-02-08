رئيس الفيفا يأمل بزيادة عدد منتخبات كأس العالم

أخبار الآن | روما - إيطاليا ( وكالات )

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو إنه متفائل في إمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم من 32 الى 48 فريقا اعتبارا من دورة 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما يطمح إنفانتينو الى رفع عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية من 7 الى 24 اعتبارا من 2021، وتعديل صيغة المسابقة إضافة الى إطلاق دوري عالمي للأمم، في إصلاحات يؤكد أنها ستدر على اللعبة عائدات إضافية بقيمة 25 مليار دولار.

وسيتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم قراره بهذا الشأن الشهر المقبل خلال اجتماعاته بمدينة ميامي الأمريكية في مارس المقبل.

ويلقى هذا المشروع معارضة من رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الذي انتخب اليوم الخميس لأربع سنوات جديدة، في ظل عدم تقدم أي مرشح آخر لمنافسته .





اقرا: مفاجأة.. قطة سوداء اقتحمت مباراة الدوري الإنكليزي (صور)