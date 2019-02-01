بوغبا "يتآمر" مع صلاح بصورة ويغضب الجماهير.. هل سيحذفها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( انستغرام )

تجرأ مهاجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، ونشر صورته مع منافسه الشرس لاعب ليفربول محمد صلاح، فانهالت عليه التعليقات الهجومية القاسية.

يظهر بوغبا في الصورة وهو يعانق صلاح منافسه في "البريميرليغ"، وعلق عليها قائلاً: "التآمر مع ملك مصر".

وحث أنصار "الشياطين الحمر" بوغبا على حذف صورته مع صلاح من حساباته في المواقع الاجتماعية، بينما أعجب عدد من المتابعين بها، قالوا إنها مثال على الروح الرياضية التي يجب أن يتسم بها اللاعبون.

لكن الأغلبية من جماهير يونايتد عبرت عن غضبها من النجم الفرنسي بسبب علاقة الصداقة التي تربطه بـ"منافسه الشرس"، على حد وصفها.

وذهب البعض إلى حد مطالبة بوغبا بحذف الصورة وحظر صلاح من صفحته الاجتماعية.

وقال أحدهم "ليس من المعقول أن تلتقط صورة مع منافسك في الملعب"، فيما وصف آخر صلاح بـ"العدو"، الذي لا يجب أن تقترب منه.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 24 جولة برصيد 61 نقطة، بينما يتراجع ترتيب مانشستر يونايتد إلى المركز السادس برصيد 45 نقطة، لكن منافسة تاريخية شرسة تبقى قائمة بين الفريقين مهما كانت مواقعهما في جدول الترتيب.

مصدر الصور: BBC - يوروسبورت

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