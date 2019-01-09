صلاح يرقص لنيله أفضل لاعب بأفريقيا ومصر تهديه متحفاً باسمه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات )

تُوِّج اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم وأيقونة فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018، وذلك للمرة الثانية على التوالي، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل بأفريقيا، الذي نظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالعاصمة السنغالية داكار، الثلاثاء.

وهنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري ، محمد صلاح، على تتويجه باللقب ، وكشف عن المفاجأة التي كان يجهزها لمحمد صلاح، بإقامة متحف يحمل اسم اللاعب بمركز شباب الجزيرة.

وتنافس على جائزة أفضل لاعب بإفريقيا لعام 2018 الثلاثي الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وزميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، والمهاجم الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال.

ويعتبر صلاح أول لاعب عربي يفوز بالجائزة مرتين متتاليتين، ولم يسبقه لهذا الإنجاز أي لاعب آخر، حيث كان آخر عربي فاز بها الجزائري رياض محرز، مانشيستر سيتي حاليًا في عام 2016، حيث كان لاعبا في ليستر سيتي.

وفاز بالجائزة أكثر من لاعب عربي على مدار تاريخها، منهم محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي، والجزائريان لخضر بلومي ورابح ماجر، ومن المغرب محمد التيمومي وبادو الزاكي ومصطفى حاجي.

وعند استلامه للكأس تراقص محمد صلاح على أنغام موسيقى افريقية فرحاً بالجائزة

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