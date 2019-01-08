أسود الرافدين يعبر محطة فيتنام

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

افتتح المنتخب العراقي مسيرته في بطولة كأس آسيا 2019 بفوز صعب على نظيره الفيتنامي 3-2، بملعب مدينة الشيخ زايد الرياضية في أبوظبي، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالبطولة التي تستضيفها الإمارات.

وجاء هدف فيتنام الأول بنيران صديقة عبر علي فائز عطية الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 24 من عمر المباراة، قبل أن يتمكن "أسود الرافدين" من إدراك التعادل في الدقيقة 35 عن طريق مهند علي كاظم الذي أحرز بدوره هدف الفوز لمنتخبه في الدقيقة (90).

وتمكن المنتخب الفيتنامي الذي يعول على مجموعة من اللاعبين المحليين من تسجيل الهدف الثاني عن طريق كونغ فيونغ نغوين (42). ونجح همام فرج من إدراك التعادل للعراق، قبل أن يمنح على كاظم العراق هدف الفوز.

ويتفوق المنتخب العراقي في تاريخ لقاءاته ضد فيتنام خلال 3 مواجهات رسمية جمعتهما، حيث فاز على فيتنام في أمم آسيا 2007 بثنائية يونس محمود في ربع النهائي، ثم تعادلا بهدف لكل منهما في فيتنام بتصفيات كأس العالم 2018 ، وفاز المنتخب العراقي بهدف نظيف في إيران.

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