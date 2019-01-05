قبيل انطلاق بطولة كأس آسيا.. "انستغرام" و"تويتر" يشتعلان!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تزامناً مع فعاليات بطولة كأس آسيا، التي تنطلق اليوم السبت في الإمارات العربية المتحدة، شهدت حسابات نجوم كرة القدم في قارة آسيا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أجواءً رائعة وحماسية، حيثً تركزت أغلب التغريدات عن تحضيراتهم واستعداداتهم للمشاركة في البطولة القارية.

فمن جهته، نشر نجم منتخب الإمارات حارس المرمى الأساسي خالد عيسى على حسابه عبر "تويتر" لحظة تتويج فريقه العين بوصافة كأس العالم للأندية الذي اختتمت في أبوظبي الشهر الماضي، وكأنه يتفاءل بتقديم منتخبنا مستويات طيبة أسوة بما قدمه العين في مونديال الأندية.

بدوره، نشر الشاب المتألق، لاعب خط الوسط في منتخبنا الوطني علي سالمين، صورة له على حسابه الرسمي على "تويتر" وهو يرتدي قميص التدريب الأصفر المخصص للمنتخب تحت وسم "قدام يالأبيض"، وهو الهاشتاغ الذي أطلقته الجماهير الإماراتية لتحفيز ودعم اللاعبين في آسيا.

إلى ذلك، فقد أبدى نجم المنتخب السوري عمرو الميداني حماسته الكبيرة بشأن البطولة، ونشر عبر حسابه على "انستغرام"، صورة احتفاله مع زملائه بالفوز على المنتخب اليمني بهدف نظيف في لقاء الفريقين الودي قبل البطولة، وأرفقها بتعليق قائلاً: "منتخب عزنا، منتخب سوريا".

وأعرب نجم المنتخب الأسترالي أندرو نابوت عن شغفه بالبطولة، حيث نشر صورة باللونين الأبيض والأسود عبر حسابه على "انستغرام"، لحظة فوز فريقه على نظيره اليمني ودياً، وقال: "طريقة رائعة لإنهاء العام 2018، فوز آخر لبلادي".

ونشر نجم المنتخب الياباني دانيال شميدت على حسابه على "انستغرام"، صورة تجمعه بأفراد المنتخب الياباني أثناء استقلال الطائرة التي أوصلتهم إلى الدولة. كذلك، فقد نشر لاعب الجناح في المنتخب الأسترالي كريس إيكونوميديس، صورة مع زملائه عقب العودة من أحد تدريبات منتخب بلاده في دبي.

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