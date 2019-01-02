10 لاعبين شباب من المتوقع تألقهم في بطولة كأس آسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تنطلق كأس آسيا 2019 في الإمارات، السبت المقبل، وسط تطلعات كبيرة من المنتخبات المشاركة بالمنافسة على اللقب الأهم في «القارة الصفراء»، إذ تراهن جميع المنتخبات على عدد من النجوم أصحاب الخبرة في منح الأفضلية لمنتخباتهم، بينما يعدّ اللاعبون الشباب هم الأمل في صناعة الفارق، من خلال ظهور لاعبين جدد، حيث شهدت النسخة السابقة في أستراليا 2015 بزوغ الأسترالي ماسيمو لونغو، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة، وبات من العناصر الأساسية في «الكانغارو»، في المقابل ستشهد نسخة 2019 تألق العديد من اللاعبين الجدد.

نسلط معاً في هذا التقرير السريع، على أبرز اللاعبين الشباب والمتوقع تألقهم في البطولة، وفقاً لاختيارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

تركي العمار

لاعب المنتخب السعودي، وصاحب الـ 19 عاماً، فرض نفسه بقوة على الساحة السعودية، بعد مساهمته في تحقيق منتخب بلاده بطولة آسيا تحت 19 عاماً، وتسجيله أربعة أهداف في تلك البطولة.

مهند علي

مهاجم المنتخب العراقي، يقدم مستويات قوية في الدوري المحلي لبلاده، حيث نجح في تسجيل 17 هدفاً بالموسم الماضي، كما شارك صاحب الـ 18 عاماً في تسع مباريات دولية سجل خلالها خمسة أهداف.

موسى التعمري

لاعب المنتخب الأردني، يحمل طموحات النشامى في بطولة كأس آسيا، خاصة بعد تألقه مع فريقه أبويل القبرصي، لتتوالي عليه عروض الاحتراف من بعض الأندية اليونانية.

أكرم عفيف

لاعب المنتخب القطري، يقدم مستويات رائعة مع فريقه السد برفقة المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، فرصة كبيرة للاعب صاحب الـ 22 عاماً في تقديم أوراق اعتماده الدولي لجمهور العنابي.

خلفان مبارك

يحلم أصحاب الأرض في أن يكون خلفان مبارك، بديلاً جيداً لغياب نحم منتخب الإمارات عموري بسبب الإصابة، في ظل تألق صاحب الـ 23 عاماً، مع الجزيرة في الدوري، حيث أصبح هدفاً لبعض الأندية الأوروبية.

عزيزجون جانيف

صاحب الـ 20 عاماً، وابن منتخب أوزبكستان، قاد منتخب بلاده لتحقيق بطولة آسيا تحت 23 عاماً، مطلع العام الحالي، كما ظهر بشكل طيب في دوري أبطال آسيا.

هوانج اين بيوم

كان ضمن الكتيبة التي حققت الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الآسيوية الأخيرة لمنتخب كوريا الجنوبية، وبالرغم من أنه يلعب في دوري الدرجة الثانية إلا أنه حجز لنفسه مقعداً في الفريق الأول بعد التألق في دورة الألعاب الأخيرة.

نجوين كوانج هاي

من أهم لاعبي منتخب فيتنام، بالرغم من صغر سنه يعول شعبه الكثير عليه في البطولة، خاصة في ظل مهارته في تنفيذ الكرات الثابتة. وحصل على المركز الثاني في قائمة الهدافين ببطولة آسيا تحت 23 عاماً الأخيرة.

سوباتشاي جايديد

لاعب منتخب تايلاند، نجح في تسجيل ثلاثة أهداف دولية حتى الآن مع منتخب بلاده، وشارك ابن الـ 20 عاماً في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، كما كان ضمن الكتيبة الأساسية لفريقه في دوري أبطال آسيا.

ريتسو دوان

يحمل دوان، راية الجيل الجديد للمنتخب الياباني، لتحقيق حلم أبناء الساموراي في السيطرة على بطولة آسيا، ثم دورة الألعاب الآسيوية القادمة. ابن الـ 20 عاماً، ساهم في ستة أهداف بالدوري الهولندي خلال 17 مباراة لعبها الموسم الحالي، حيث سجل أربعة أهداف وصنع اثنين.

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