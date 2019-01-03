إليك أهم 10 بطولات كروية كبرى في عام 2019.. احفظ المواعيد

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة ( @GoalAR )

ها نحن مع عام جديد ، وخطط جديدة ، لكن وقبل كل شيئ إذا كنت من عشاق كرة القدم ، أضف هذه المواعيد لخططك فعام 2019 سيكون مختلفًا.

الجدول المزدحم لن يكون يومي السبت والأحد فقط.. لديكم عام كامل مليئ بالبطولات الكروية المختلفة ، لهذا إليكم أبرز الأحداث الكروية في العام الجديد حتى ترتبوها مع مواعيد عملكم ودراستكم

1. 5 يناير: كأس آسيا، والتى ستقام في دولة الإمارات

2. 24 مارس : بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 20 عامًا

3. 29 مايو : نهائي الدوري الأوروبي

4. 1 يونيو : نهائي دوري أبطال أوروبا.

5. نهائيات دوري الأمم الأوروبية ستجري مباريات النهائيات للنسخة الأولي من البطولة في الفترة ما بين بين 5 و9 يونيو بالبرتغال

6. 7 يونيو : مونديال السيدات لكرة القدم

7. 14 يونيو : بطولة كوبا أمريكا

8. يونيو : بطولة كأس أمم أفريقيا

9. 16يونيو : بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 21 عاماً

10 .5 أكتوبر : مونديال كرة القدم تحت 17 عاماً

مصدر الصور : @GoalAR

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