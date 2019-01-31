ما رأي العرب في "عزوف " كريستيانو رونالدو عن الزواج؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قبل أيام نفى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو رغبته بإعلان زواجه من صديقته الشابة جورجينا رودريغيز والتي تربطه بهاعلاقة منذ عام 2016 , داحضاً بذلك كل الاشاعات التي دارت مؤخراً عن قرب موعد زواجه .

الخبر نشرته صفحة أخبار الآن على فيسبوك ، فحظي المنشور بتفاعل كبير من متابعي الصفحة ، إذ تزاوجت عدد مرات إعادة النشر ال70 ، وجمع الخبر أكثر من 4 الاف إعجاب ، وعلق عليه أكثر من 300 شخص ..

الكل أبدى رأيه ، وحاول تفسير سبب رفض رونالدو الزواج حتى الآن على الرغم من أن لديه العديد من الأولاد.

خديجة Khadidja Belarbi ترى بأنه لا يريد اقتسام ثروته مع زوجة ،وقالت بلهجتها المميزة " هادي باينة مغاديش يخاطر بالثروة تاعه الي جمعها قاع هاد سنين تجي تقسمها معاه واحدة كانت راقدة قاع حياتها بالساهل هدا دراهم لي عنده نار و متاكلهاش"

أما Toto Kajol فترى بأن لا حاجة لرونالدو من الزواج كله ، طالما كل العالم يعرف بأمر علاقته بحبيبته وعلقت " الزواج أصله الاعلان وهما عالمين اش بغاو مزال. العالم كامل عارف الى كان غى الورقة البيضة(العقد) راه معتارف بولادو صافي سالينا و ف الاخير هما ماشي مسلمين نبقاو مبرزطين بيهم لاش.هادو لي دايرين العقد مطفرينو كيولدو ويلحو للزنقة ولا يزيدو ويخليهم المرأة مسكينة تكرفص عليهم اما هوا بعدا راه جامع ولادو ف فيلا"

بينما يزيد Yazid Wallton Liverpool رأى بأن رونالدو يخشى الطلاق قبل إقدامه على الزواج وعلق " بطبيعة الحال هو يمتلك ثروة خيالية ورونالدو ليس بالغباوة التي نتخيل لانه في حالة تزوج وطلق تدهب نصف ثروته التي تعب من اجلها في مهب الريح "

أما زكيZaki Mohamed Rashad فعلق ساخراً بأن الدون ربما لا يملك المال الكافي لدفع مهر صديقته ، وعرض عليه المساعدة " مسكين ي كابتن مامعكش فلوس أنا عارف لازم تكون نفسك الأول ظروف الحياه صعبه أتحمل ي حبيبى أو أدخل فى جمعيه حسن بيها دخلك "

و ذكر موقع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يخطط لـلزواج بصديقته جورجينا رودريغيز (على الأقل في الوقت الحالي) .

وقال رونالدو (33 عاماً) في تصريحات نقلتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" إنه "لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، لكن الزواج من جورجينا ليس من ضمن خططي في الوقت الحالي".

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