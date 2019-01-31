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الدوري الأنجليزي: ليفربول يتعادل مع ليستر سيتي 1-1

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

فشل فريق ليفربول الإنجليزي في الفوز على ليستر سيتي، في إطار الجولة الـ24، من الدوري الإنجليزي، عندما تعادل بنتيجة 1-1.

وتقدم ليفربول سريعًا بالهدف الأول عن طريق السنغالي ساديو ماني، بهدف في الدقيقة الـ3 من عمر المباراة بعد جملة تكتيكية من لاعبي الفريق.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط، نجح اللاعب ماجواير، في تسجيل هدف التعادل بعد خطأ فادح من دفاع ليفربول، الذي وقف ساكنًا يتابع الكرة وهي تسكن مرمى الحارس أليسون بيكر.

وفي الشوط الثاني فشل ليفربول، في استغلال الكرات التي أتيحت له للفوز من أجل تصدر الدوري بفارق 7 نقاط بعد خسارة نيوكاسل ولكن الليفر فشل في تحقيق الفوز.

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