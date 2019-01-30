ما رأي العرب ميسي أم مارادونا؟ سؤال تفاعلي على فيسبوك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مؤخراً كشف صحفي بجريدة الـتايمز البريطانية عن حوار سابق قال فيه السير أليكس فيرغسون، المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد، رأيه في أفضل لاعب في التاريخ بين ليونيل ميسي، هداف برشلونة، وأسطورة الأرجنتين، دييجو مارادونا.

وبحسب الصحفي فإن رأي السير فيرغسون كان بأن ميسي هو الأفضل على الإطلاق ، موضوع هذا الكشف المتأخر ، كان حديث عشاق كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي ، و صفحة أخبار الآن على فيسبوك طرحت السؤال عينه على متابعيها .

المنشور لقي تفاعلاً كبيراً إذ جمع أكثر من 5 الاف إعجاب وعلق عليه أكثر من 500 متابع ، شاركوا آراءهم الـمتباينة .

اليكم بعض التعليقات التي وصلتنا ..

أبو درازي يرى بأن ميسي هو الأُضل وعلق " ميسي افصل من انجبت المستديره، علما بأنني تابعت مارادونا منذ اول ، ظهور له في كأس العالم للشباب

في اليابان عام 78م"

أيضاً جاء تعليق Abd Nour Ed مؤيداً لميسي وعلق " أنا من مشجعي ريال مدريد و أقولها بكل روح رياضية ، ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم رغم وقوف الحظ ضده في كأس العالم و كوبا أمريكا"

وفيصل أيضاً علق لصالح ميسي Fayssal Amzyan وقال "ميسي هوا أفضل لاعب في العالم ينقصه إلا كأس العالم وسيكون أسطورة كرة القدم"

بينما يخالفهم الرأي Oussama Homrani فهو لا يرى أفضل من مارادونا وعلق " لا مجال للمقارنة مارادونا ظاهرة كروية لم يخلفه أحد أما للمقارنة فرونالدو البرازيلي وزيدان و رونالدينيو و روساريو احسن من ميسي "

كذلك الحال كان رأي وليد أسماعيل وعلق " مارادونا جلب المجد للمنتخب على مستوى العالم اما ميسي لم يجلب سوى البطولات لبرشلونة مع اني بحب ميسي كتير بس هاد رأيي الشخصي"

ويؤيدهم محمد رحومه الذي علق " ميسي ثابت في المستوئ مع برشلونه لا تتكلم اما مع المنتخب الارجنتني ليس لديه الحظ او بلاحره لم يساعفه الحظ والارجنتين تعاني من ازمة لاعبين ميسي لا يكفي وحده مسي احسن من مارادونا"

حـبيب المشهداني قال رأيه بتفصيل حيث أنه على ما يبدو عاصر نجومية مارادونا وعلق " اللي ماعاصر مارادونا ماراح يعرف المجد اللي وصله والانجازات اللتي ابهرت العالم... كان مردونا في الثمانينات وبداية التسعينات شغل العالم الشاغل وايقونة كرة القدم لولا توجهه الى المخدرات والادمان اللذي وضع حد لمسيرته.. مارادونا افضل من ميسي وغير ميسي والافضل في التاريخ. مارادونا زمن الكرة الجميل..مارادونا لاعب بفريق كامل."

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري توفى المحترف الرياضي الاسطوري هيو ماكلفاني والذي كان يرى بأن مارادونا أفضل من ميسي كثيراً وهو الأفضل عبر التاريخ.

وقام الصحفي الإنجليزي جوناثان نورثكروفت والذي يعمل بصحيفة التايمز بسرد قصة ماكلفاني والذي دخل في جدل ساخن حول الأفضل ما بين أسطورتي الكرة الأرجنتينية.

وكتب نورثكروفت: "حدث شيء مشابه أثناء مأدبة الغذاء التي نظمتها صحيفة "صنداي تايمز" عندما كان هناك نقاشاً ساخناً بين هيو ماكلفاني وغرام سونيس حول الأفضل من بين الثنائي حيث رأى سونيس بأن ميسي الأفضل بينما هيو يرى بأن ماراودنا الأفضل".

وكان على سونيس في النهاية أن يقول بأنه قد واجه مارادونا خمس مرات ويعرفه جيداً لذلك فانه مصر على أن ميسي الأفضل بينما قال له هيو: "لا يهمن من لعبت ضده لكنه في النهاية دييغو".

وعلم السير اليكس فيرغسون بهذه المناقشة الساخنة بين هونيس وهيو حيث كان له رأياً مختلفاً ويرى بأن ميسي يعتبر الأفضل لأن مهاجم نادي برشلونة قضى فترة أطول من مارادونا على قمة كرة القدم.

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