أغرب7 ألعاب رياضية حول العالم.. لن تصدقوا أنها حقيقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( @QallwDalldotcom )

كلما عشت أكثر رأيت الغرائب أكثر ، في العالم العديد من الرياضات التي لن تصدق أنها حقيقة وموجودة ولها حتى جماهيرها ومتابعوها ، هنا جمعنا لكم أغرب 7 منها من حول العالم

1.حمل الزوجات

تقوم هذه الرياضة على التسابق في حمل الرجال زوجاتهم والسير بهن لمسافة طويلة أو الجري بهن، ويفوز من يظل حاملا زوجته لأطول مسافة، وتتم هذه المسابقة الرياضية في مدينة سونكاجار في فنلندا.

2. دحرجة الجبن

تقام هذه المسابقة في هيل كوبرز في المملكة المتحدة، وتعتمد على قيام المتسابقين بدحرجة عجلة دائرية كبيرة من الجبن على تل عال ومنحدر بشدة، ثم يتوالى المتنافسون بالجري خلفها، وأول من يصل إلى أسفل التل يفوز بالمسابقة وبقطعة الجبن الكبيرة.

3 .شد الأذن

لعبة تختبر قدرة المتنافسين على تحمل الألم في سحب أذنهم، حيث يجلس اثنان من المتنافسين في مواجهة بعضهما البعض وتربط أذنيهما بخيط مثل خيط الأسنان السميك، يتم توصيل الأذن اليمنى باليمنى، أو اليسرى باليسرى، ويبدأ المتنافسان بشد أذن بعضهما متحملين الألم

4. رمي البيض

تقام مسابقة رمي البيض في سواتون بإنجلترا، وهي عبارة عن إقدام عدد كبير من الأشخاص على رمي البيض على بعضهم ومحاولة التقاط البيض المقذوف عليهم، ويرى المشاركون في هذه اللعبة أنها تشعرهم بالسعادة والمتعة.

5. هوكي تحت الماء

غير لعبة الهوكي الأرضية وهوكي الجليد، فهناك هوكي تحت الماء. وقد مورست هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم. وتتم بمحاولة فريقين دفع الكرة باستخدام عصا تحت المياه بحمام السباحة، وهناك بطولة عالمية خاصة بهوكي الماء أقيمت لأول مرة في عام 1980.

6. ركل الساق

نشأت هذه الرياضة في إنجلترا في القرن السابع عشر، وهي عبارة عن محاولة اثنين من المتسابقين ركل بعضهما البعض في قصبة الساق وهي المنطقة بين الركبة والقدم، حتى يسقط أحدهما أرضا من الألم ويفوز الآخر.

7. الرقص مع الكلاب

تثبت الكلاب أنها أفضل صديق للإنسان، فبخلاف مرافقتها له وطاعتها أوامره في الحراسة والأغراض البوليسية، يمكنها المرح مع صاحبها بالرقص معه على أنغام الموسيقى، ويتم ذلك في مسابقة لأداء عرض راقص على أنغام الموسيقى يشترك فيه أحد الأشخاص مع كلب.

مصدر الصور : @QallwDalldotcom

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