الإصابة ستغيب نيمار عن مواجهة مانشستر يونايتد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (كانال بلوس)

يبدو أن نحس الإصابات عاد ليطارد البرازيلي نيمار . فبسبب الكسر الذي تعرض له نجم باريس سان جيرمان في مشط القدم، أصبح من الصعب حضوره في مباراة مانشستر يونايتد المقبلة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأصيب المهاجم البرازيلي بكسر في مشط القدم أمام ستراسبورج في كأس فرنسا الأسبوع الماضي، وأكد النادي أنها نفس الإصابة التي هددت مشاركة نيمار في كأس العالم العام الماضي.

وأقر مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل بصعوبة استعادة نيمار لياقته الكاملة قبل مواجهة في دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد الشهر المقبل.

وأبلغ المدرب الألماني محطة كانال بلوس بعد فوز باريس سان جيرمان 4-1 في الدوري الفرنسي على ستاد رين يوم الأحد "سيكون من الصعب جدا أن يخوض المباراة. من المبكر جدا الحديث عن موعد محدد لعودته".

وتابع "يتعين علينا الانتظار لأسبوع واحد على الأقل. هذه الفترة وكذلك مدى استجابته للعلاج مهمة جدا. يمكننا وقتها أن نكون أكثر دقة في حديثنا عن عودة محتملة".

وأصيب اللاعب البرازيلي بكسر في نفس المكان في فبراير شباط 2018 وخضع لجراحة أنهت بالفعل موسمه مع النادي. وعاد للمنافسات في مايو أيار قبل كأس العالم في روسيا.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على أولد ترافورد في ذهاب دور الستة عشر في 12 فبراير قبل أن يستضيف مباراة الاياب في السادس من مارس أذار.

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