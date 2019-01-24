البرتغال قد تجرد رونالدو من أوسمة الشرف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

ذكرت تقارير صحفية أن البرتغال قد توجه صفعة قوية لنجمها كريستيانو رونالدو، وتسحب الأوسمة الشرفية التي قدمتها له، وذلك بعد أن تورط اللاعب في مجموعة من القضايا، أبرزها "التهرب الضريبي"، التي اقر فيها بذنبه.

وأقر رونالدو بالتهم الموجهة إليه بقضية التهرب الضريبي في إسبانيا ، مع دفع غرامة وتعليق لحكم السجن بحقه.

وقالت صحيفة "آبولا" البرتغالية، إن هناك امكانية لسحب كلا الوسامين اللذين منحا إلى "الدون"؛ وهما وسام (إنفانتي دون هنريكي) في 2014، ووسام (الشرف) في 2016.

وذكر التقارير أن لائحة "الأوسمة الشرفية" في البرتغال تنص على إمكانية التجريد من الأوسمة في حال صدر بحق حاملها حكما بالسجن، إلى جانب مخالفة قواعد أخرى.

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