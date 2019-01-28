رونالدو: الزواج ليس ضمن خططي حالياً

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خبر قد يكون محبطاً لصديقة كريستيانو رونالدو ، فلا خطط للزواج قد تكون قريبة .

منذ سنة 2016، والجيمع يعرف أن نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو مرتبط بعلاقة مع الشابة جورجينا رودريغيز، إذ لم يتوانى الثنائي منذ ذلك الحين عن نشر صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تـوثق قوة العلاقة بينهما.

وعلى الرغم من أن التقارير الصحفية مؤخراً أشارت إلى أن النجم البرتغالي، يقترب بشدة من عقد قرانه مع جورجينا (24 عاماً)، لاسيما بعدما رزق الثنائي بطفلة انضمت إلى أسرة كريستيانو رونالدو الصغيرة. إلا أن النجم البرتغالي لديه رأي مغاير فيما يخص مشروع زواجه مع جورجينا.

و ذكر موقع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يخطط لـلزواج بصديقته جورجينا رودريغيز (على الأقل في الوقت الحالي) .

وقال رونالدو (33 عاماً) في تصريحات نقلتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" إنه "لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، لكن الزواج من جورجينا ليس من ضمن خططي في الوقت الحالي".

وأضاف "أنا أذهب إلى الكنيسة كل أسبوع، أنا كاثوليكي وأذهب لأشكر الله على كل شيء يعطيني إياه".

وتابع رنالدو "أنا لا أطلب أي شيء، والحمد لله لدي كل شيء، أنا ببساطة أشكره على حماية عائلتي وأصدقائي"، موضحا: "أذهب إلى كنيسة مختلفة كل أسبوع، لأن في تورينو هناك الكثير من الكنائس، رآني مصور فظن أنني سأتزوج".

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