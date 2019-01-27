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بايرن ميونيخ يتخطى شتوتغارت ويواصل مطاردة دورتموند

أخبار الآن | ميونيخ - ألمانيا ( وكالات )

واصل بايرن ميونخ مطاردة بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني، بفوز جديد على حساب ضيفه  شتوتجارت بأربعة اهداف لهدف، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ19، على ملعب أليانز أرينا.

ورفع بايرن رصيده إلى 42 نقطة، ليقفز مجددًا للمركز الثاني، ويقلص الفارق مع دورتموند إلى 6 نقاط، بينما توقف شتوتجارت عند 14 نقطة، في المرتبة الـ16.

وسجل أهداف البافاري كل من، تياجو ألكانتارا، وكريستيان جينتنر (هدف في مرماه)، وليون جوريتسكا، وروبرت ليفاندوفسكي، في الدقائق (5، 55، 71، 85)، بينما أحرز أناستاسيوس دونيس هدف شتوتجارت الوحيد، في الدقيقة 26.

 

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#شتوتغارت #المانيا #دورتموند #بايرن ميونيخ

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