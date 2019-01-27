أفضل 10 لاعبين دربهم مورينيو خلال مسيرته (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

احتفل مؤخرا المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي سابقاً بعيد ميلاده السادس والخمسين. بعدما أمضى من عمره عقوداً في عالم التدريب على الرغم من عدم ممارسته لكرة القدم، بالإضافة إلى تحقيقه العديد من البطولات في مختلف الدوريات الأوروبية.

هنا اليوم سنستعرض أهم 10 لاعبين وأفضل من درب مورينيو في مسيرته المهنية ..

1- كريستيانو رونالدو

2- ديدييه دروغبا

3- ايدن هازارد

4- رونالدو الظاهرة

5- فرانك لامبارد

6- كلود ماكيليلي

7- مسعود أوزيل

8- ويليام غالاس

9- جون تيزي

10- سيرجيو راموس

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