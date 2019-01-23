العثور على حطام طائرة "نجم البريمرليغ"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثر عمال الإنقاذ على حطام طائرة لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا، مرجحين وفاة اللاعب الذي انضم حديثا إلى فريق كارديف سيتي الإنجليزي.

صحيفة "التايمز" البريطانية كانت قد رجحت غرق اللاعب في البحر، بعدما اختفت طائرته من على شاشات الرادار وهي في طريقها من فرنسا إلى إنجلترا.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام أرجنتينية أن سالا بعث رسائل صوتية عبر واتساب من الطائرة، وقال لأصدقائه: "أنا هنا على متن طائرة تبدو وكأنها على وشك السقوط. سأذهب إلى كارديف".

ووضع أنصار فريق كارديف سيتي الزهور على الأرض خارج مقر النادي، حيث كان من المقرر أن يبدأ سالا اللعب بعد التوقيع للفريق الجديد مقابل 15 مليون جنيه إسترليني الأسبوع الماضي.

واختفت الطائرة فوق البحر بين فرنسا وإنجلترا، الإثنين، ومشطت طائرات هليكوبتر وسفن إنقاذ منطقة مساحتها أكثر من ألف ميل مربع قبالة جزر تشانيل بحثا عن الطائرة التي فقدت الاتصال بالرادار قبالة جزيرة جيرنسي.

وقال أحد أفراد شرطة غيرنسي إنه بعد تفتيش دام 15 ساعة "شوهدت أجسام طافية في الماء، لم نتمكن من تأكيد ما إذا كان أي منها من الطائرة المفقودة".

وقال الرئيس التنفيذي لنادي كارديف سيتي، كين تشو، إن فرص العثور على ناجين "تتقلص بسرعة كبيرة". وأضاف: "نواصل الصلاة من أجل أخبار إيجابية".

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