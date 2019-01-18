قصة المدرب الجاسوس بيلسا تتصدر عناوين الصحف الإنكليزية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

بعد اعترافه بالتجسس على تدريبات الأندية المنافسة له في مؤتمر صحفي ، مدرب نادي ليدز يونايتد مارسيلو بيلسا ، تصدر اسم المدرب الجاسوس عناوين الصحف الأنكليزية .

واعترف بيلسا بالتجسس على نادي ديربي كاونتي قبل المباراة التي جمعت بينهما وانتهت بفوز ليدز 2/0 ليعزز صدارته لترتيب جدول الدرجة الأولى الإنجليزي.

وفاجئ بيلسا الجميع في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول، والذي جاء على عكس المتوقع، وذلك بعدما كشف خلاله عن العديد من النقاط الفنية التي استخدمها طوال مسيرته التدريبية التي بدأت في عام 1990 مع نادي نيولز اولد بويز الأرجنتيني.

ودافع المدرب الأرجنتيني عن نفسه بعد تهمة التجسس على فريق ديربي كاونتي الإنجليزي قبل مواجهتهما الماضية والتي انتهت بفوز ليدز بهدفين نظيفين، حيث اعترف بيلسا عقب المباراة بأنه أرسل "جاسوسًا" لمراقبة تدريبات ديربي، موضحًا أنه دائمًا ما يستخدم تلك الطريقة مع أي خصم له وأنه لا يعرف هل هذا قانونيًا أم لا.

الاعتراف المثير للجدل تصدرعناوين وأغلفة الصحف الرياضية .

فعنونت صحيفة ستار الإنجليزية.. صفحتها الأولى بالاعتراف واختارات عنوان «لقد أرسلت كل الجواسيس» بيلسا الشرير يعترف بالتجسس على كل منافس!

بينما كان عنوان التلغراف الإنجليزية «عِيش و تجسس» مدرب ليدز يونايتد بيلسا قام أمس بالإعتراف بمؤتمر صحفي إنه تجسس على كل نادي لعب ضده ولكنه أيضًا برر فعلته بقوله: لقد قمت بوظيفتي!

أما الغارديان فعنونت «لقد تجسست على الجميع» المدير الفني لنادي ليدز يونايتد يعترف أنه أرسل جواسيس للتجسس على تدريبات الفرق المنافسة.. ويبرر إنه لم يقم بشيء سيء.

أما ديلي ميل فكان عنوانها الرئيس كالتالي «لقد تجسست عليكم جميعكم» بيلسا مدرب ليدز يعترف أنه أرسل جواسيس لجميع الأندية.

أما غلاف الاكسبرس جاء على طريقة جيمس بوند ايضا : الاسم هو بيلسا .. مارسياو بيلسا .

وقام بيلسا بدعوة الصحفيين أمس الأول الأربعاء لمؤتمر صحفي، توقع فيه الجميع إعلان بيلسا استقالته من تدريب ليدز أو إعلان اعتزاله تدريب كرة القدم بشكل تام بعد حملة الهجوم العنيفة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وتفاجئ الصحفيون والمتابعون بمحتوى المؤتمر الصحفي الذي استمر لحوالي ساعة ونصف، والذي كشف فيه عن طريقته وحساباته قبل مواجهة أي خصم، واصفًا نفسه في نهاية المؤتمر بـ "الغبي" لاعتماده على التجسس دون الحاجة إليه نظرًا لمعرفته بكل صغيرة وكبيرة بالفرق الأخرى.

وافتتح بيلسا حديثه بالمؤتمر الصحفي قائلًا :"دعوتكم لهذا المؤتمر لأن لدينا مؤتمر طبيعي غدًا، ورأيت بأن توضيح موضوع التجسس سيأخذ وقتًا أطول من وقت المؤتمر، وأريد أن أوضح أنني لم أفعل ذلك بنية كسب أفضلية رياضية وإفساد مبدأ اللعب النظيف، قلت مسبقًا إنني المسؤول وأن المُتجسس اتبع أوامري وأنا وحدي المسؤول".





واستعرض بيلسا حجم الانتقادات والهجوم الذ تعرض له خلال الأيام الماضية قائلًا :"النادي رأى ضرورة تقديم اعتذار رسمي لديربي كاونتي وقيل لي علنًا إن تصرفي يخالف المبادئ والنزاهة التي تمثل أُسس هذا النادي، وعديد المدربين واللاعبين القدامى قالوا إن تصرفي لم يكن محترمًا، ورابطة الدوري قررت فتح تحقيق بشأن تصرفي".

وأضاف :"لديّ نقطة أريد الحديث عنها وهي أنني سأسهل التحقيق على الرابطة وسأمنحهم ما يحتاجون، لقد راقبت كل الخصوم وشاهدت كل الحصص التدريبية للمنافسين قبل أن نواجههم".

وبدء بيلسا في الكشف عن الأسرار والخبايا الفنية لجميع فرق الشامبيونشيب في مؤتمر فني يعد هو الأضخم في العقود الأخيرة، قائلًا :"الطاقم الفني يتكون من 20 شخصًا يعملون على جمع كمٍ هائل من المعلومات ليس ضروريًا على الإطلاق ولا يحدد مسار البطولة، لكننا نفعل ذلك لأننا نشعر بالذنب إن لم نعمل بالقدر الكافي، هذا الكم من المعلومات يمكننا من ألا نشعر بالقلق"، مُضيفًا :"ربما لا استطيع أن أتحدث اللغة الإنجليزية لكنني استطيع أن أتحدث عن كل فريق من الـ 24 فريق الموجودين في التشامبيونشيب".

واستخدم الأرجنتيني شاشة عرض ضخمة في المؤتمر الصحفي لشرح طرق لعب ديربي كاونتي في جميع المباريات التي خاضها هذا الموسم وكيف تغيرت طرق لعبهم على مدار أحداث المباراة، موضحًا الخطط التي لعب بها ديربي كاونتي، قائلًا :"لقد لعبوا بخطة 4-3-3 خلال 49.9% من الموسم، نستخدم هذا التحليل لنفهم خطة اللعب ولماذا ومتى يغيرون الخطة خلال المباراة".

واستطرد :"الفكرة هي أن تجعل اللاعبين يشاهدون الخصم وأسلوبه خلال فترة زمنية قصيرة، وبفضل هذا التحليل، نعلم أن فريق ديربي كاونتي على مدار الـ 90 دقيقة يستطيع أن يستخدم 4 خطط مختلفة ويمكننا أن نرى جميع لاعبي الفريق والمراكز التي لعب فيها كل لاعب".

وأكد بيلسا أنه يقوم بإرسال جواسيس لتدريبات الفرق المنافسة وأنه اعترف بذلك من قبل لبيب جوارديولا، المدير الفني السابق لبرشلونة قائلًا :"حينما كنت مدربًا لأثليتك بلباو، واجهنا برشلونة في نهائي خسرناه بثلاثية نظيفة، أعطيت مثل هذه المعلومات التي قدمتها لكم عن برشلونة لجوارديولا فقال لي أنت تعرف عن برشلونة أكثر مما أنا أعرف".

واختتم مارسيلو بيلسا مؤتمره الصحفي الذي أثار ضجة واسعة في وسائل الإعلام العالمية قائلًا :"أقوم بتلك التحليلات لأقلل من قلقي، ما أشعر به هو أنني لم أقترف شيئًا غير قانوني أو محظور، لستُ بحاجة لأن أرسل أحدًا لمشاهدة تدريبات الخصوم حتى أعرفهم، لماذا أفعل ذلك ؟ لأنني غبي، هذا كل شيء، أشكركم على صبركم".

يُذكر أن نادي ليدز يونايتد يحتل المرتبة الأولى في صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الأنجليزي برصيد 54 نقطة، حيث خاض 27 مباراة هذا الموسم فاز في 16 وتعادل 6 وخسر 5 مواجهات أخرى.

مصدر الصور: @ReyadaCom +@kora11+ ميدان الأخبار

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