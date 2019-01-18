ليفربول يجدد عقد أندي روبيرتسون حتى عام 2024

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

جدد نادي ليفربول الإنجليزي مساء الخميس ،عقد مدافعه وظهيره الأيسر الإسكتلندي أندي روبيرتسون .

ونشر نادي ليفربول الإنجليزي بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أكد فيه أن النادي توصل لاتفاق مع المدافع الإسكتلندي على تجديد التعاقد بينهما .

ولم يكشف بيان النادي الرسمي عن تفاصيل العقد الجديد المبرم بينه وبين الظهير الأيسر الإسكتلندي أندي روبيرتسون.

فيما كشفت صحيفتى “التايمز” و”ليفربول إيكو” أن ليفربول جدد عقد مدافعه ظهيره الأيسر الإسكتلندي أندي روبيرتسون لمدة 5 سنوات كاملة ستبقيه في ملعب أنفيلد حتى عام 2024.

وقدم أندي روبيرتسون أداءاً كبيراً مع ليفربول منذ وصوله للفريق قادماً من نادي هال سيتي مقابل 8 مليون جنية استرليني فقط، حيث ظهر بالقميص الأحمر في 56 مناسبة تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

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