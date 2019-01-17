مشجع يقتحم ملعب الجوهرة ويخطف سيلفي مع رونالدو (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

استطاع مشجع سعودي اقتحام ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية واقتناص صورة سيلفي مع مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو الأربعاء أثناء إحماء اللاعبين قبل مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان في مدينة جدة.

والتقطت كاميرا قنوات (ksa sports) المشجع وهو يحتضن البرتغالي كريستيانو رونالدو ويقوم بالتقاط صورة "سيلفي" معه.

وتُقام مباراة السوبر الإيطالي في السعودية لأول مرة في التاريخ، وسبق أن أقيمت هذه البطولة في أكثر من دولة، إلا أنها تحل في ضيافة المملكة للمرة الأولى.

وهذه النسخة رقم 31 بعد أن بدأت البطولة العام 1988، وأقيمت مباراة السوبر الإيطالي خارج البلاد 9 مرات سابقة، من بينها 4 نسخ في الصين، وليبيا، وأقيمت نسختان في أمريكا.

ويعد يوفنتوس الأكثر مشاركة في السوبر بعد أن فاز بـ 7 ألقاب من 13 مباراة خاضها في نسخة السوبر الإيطالي، كما أنه يتساوى مع ميلان في عدد مرات الفوز، ولكن ميلان شارك في 10 مباريات.

مصدر الصورة : @ReyadaCom

اقرأ أيضاً :

شاهد.. نجما يوفنتوس بالزي الخليجي

الأمير محمد بن سلمان سيدشن مشروعاً يوفر 100 ألف وظيفة