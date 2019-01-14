الإمارات تواجه تايلاند في كأس آسيا لتأكيد صدارة المجموعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

يتطلع منتخب الإمارات لتأمين صدارة المجموعة الأولى بكأس آسيا، عندما يواجه نظيره التايلاندي، اليوم الإثنين، بملعب هزاع بن زايد، في الجولة الختامية لدور المجموعات.

وتملك الإمارات 4 نقاط، وضمنت التأهل، من فوز على الهند 2-0، وتعادل أمام البحرين 1-1، بينما تملك تايلاند 3 نقاط، من انتصار مفاجئ على البحرين 1-0، وخسارة ثقيلة أمام الهند 1-4، والفوز سيمنحها الصدارة.

وتتفوق الإمارات بشكل صريح على تايلاند في المواجهات السابقة، فعلى مدار 12 مباراة سابقة، فاز الأبيض 7 مرات، وخسرت مرتين، وتعادلا في 3 مواجهات.

وجمع أول لقاء المنتخبين في مباراة ودية عام 1980، وانتهى هذا اللقاء بفوز الإمارات 2-0.

توالت بعد ذلك اللقاءات، وكان آخر لقاءين للمنتخبين في تصفيات كأس العالم الأخيرة بروسيا، حيث فازت الإمارات ذهابا في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بنتيجة جيدة 3-1، وسجل وقتها أهداف الأبيض أحمد علي "هدفين" وأحمد خليل.

أما اللقاء الثاني، ضمن نفس التصفيات عام 2017، فانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل هدف التعادل للإمارات لاعبه علي مبخوت، في الدقيقة 93.

في حين كان أول انتصار لتايلاند على الإمارات، فتحقق عام 2002، في دورة الألعاب الآسيوية بنتيجة 3-1، وتحقق الانتصار الثاني في 2004، وكان خلال تصفيات كأس العالم، وانتهى بنتيجة عريضة لها "3-0".

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