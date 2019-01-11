الشرطة الأمريكية تطلب عينة حمض نووي لرونالدو بعد تهمة اغتصاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

استمراراً في الدعوى المرفوعة ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قضية اغتصاب ، طالبت الشرطة الأمريكية في لاس فيغاس من رونالدو تقديم حمضه النووي.

وقال محامي رونالدو (33 عاما)، بيتر كريستنسين لبي بي سي إن "هذا الطلب يعتبر أمراً متوقعاً".

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن "المذكرة أرسلت مؤخراً إلى نظام المحاكم في إيطاليا".

وينفي رونالدو الاعتداء على كاثرين مايورغا في أحد فنادق لاس فيغاس في عام 2009.

وقال محامي نجم الكرة في بيان إن رونالدو يؤكد أن ما حدث منذ أعوام كان بالتراضي لذا ليس من المستغرب أن يكون الحمض النووي موجوداً.

وقالت مجلة "دير شبيغل" الإخبارية الأسبوعية الألمانية ، التي كانت أول من نشر عن مزاعم الاغتصاب في أكتوبر/ تشرين الأول إن مايورغا قدمت بلاغاً لشرطة لاس فيغاس بعد فترة قصيرة في الحادث المزعوم.

وقالت المجلة إن السيدة توصلت لاتفاق عام 2010 مع محامي رونالدو يقضي بحصولها على تعويض قدره 375 ألف دولار مقابل عدم توجية اتهامات علنية لرونالدو.

وذكر محاميها أن حملة ( Me Too) أو "أنا أيضا" التي بدأتها مجموعة من النساء اللاتي قلن إنهن تعرضن للتحرش الجنسي في الولايات المتحدة شجعت موكلته على إعادة فتح القضية.

ويقول محامو رونالدو إنهم سيقاضون مجلة دير شبيغل الألمانية، التي كانت أول من نشر هذه الاتهامات، وإنهم تلقوا تعليمات بالمطالبة بتعويضات عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بموكلهم جراء انتهاك حقوقه الشخصية.

ويصف رونالدو اتهامات مايورغا بأنها "ملفقة"، ونشر مقطع مصور على حسابه في موقع إنستغرام كتب فيه"إنهم يسعون للشهرة باستخدام اسمي في أمور كهذه. إنه أمر طبيعي".

وانضم رونالدو لفريق يوفنتوس الإيطالي مطلع الموسم الجاري من ريال مدريد الإسباني في صفقت تعدت 99 مليون جنيه إسترليني.

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