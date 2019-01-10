تاريخ مواجهات الهند والإمارات يرجح فرصة الأبيض.. إليكم السجل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات)

التاريخ يقف في صالح منتخب الإمارات في مواجهته ضد منتخب الهند في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا التي تقام على الأراضي الإماراتية.

إذ يملك الأبيض سجلاً تملؤه الإنتصارات على منتخب الهتد على مدار 11 مباراة سابقة جمعت بين المنتخبين، حيث تفوق الأبيض 8 مرات مقابل انتصارين للهند، وسيطر التعادل على لقاء وحيد.

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وسبق أن التقى المنتخبان خلال 4 مرات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، حيث فازت الإمارات مرتين مقابل خسارة وحيدة وسيطر التعادل على مباراة واحدة.



والتقى المنتخبان 4 مرات في مباريات ودية، حيث فازت الإمارات 3 مرات مقابل فوز وحيد للمنتخب الهندي.



وجاءت آخر مواجهة بين المنتخبين، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2014، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

مصدر الصورة : goal

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